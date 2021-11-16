Гончар, Михайлов и Могильный могут быть введены в Зал хоккейной славы в 2022 году

ТАСС, 16 ноября. Сергей Гончар, Борис Михайлов и Александр Могильный вошли в число претендентов на включение в Зал хоккейной славы в Торонто в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гончар уже претендовал на включение в Зал хоккейной славы в 2020 году. Могильный становился претендентом в 2019 и 2020 годах, Михайлов - в 2019 году. Следующая официальная церемония включения в Зал хоккейной славы пройдет в ноябре 2022 года.

Помимо трех отечественных хоккеистов, на включение в Зал хоккейной славы в 2022 году претендуют шведы Хенрик и Даниэль Седины, Хенрик Зеттерберг, Даниэль Альфредссон, канадцы Роберто Луонго, Пьер Тарджон, Кёртис Джозеф, Род Бриндамор и чех Патрик Элиаш.

Гончар выступал на позиции защитника и завершил карьеру в 2018 году. В НХЛ он провел 1 301 матч, забросил 220 шайб и отдал 591 результативную передачу, в 2009 году россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга". Гончар является серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр в составе сборной России, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. Он вошел в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Могильный завершил игровую карьеру в 2009 году, он является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной СССР, а также обладателем Кубка Стэнли 2000 года в составе "Нью-Джерси". В НХЛ нападающий провел 990 матчей, в которых забросил 473 шайбы и сделал 559 результативных передач. В сезоне-1992/93 Могильный забросил 76 шайб и разделил первое место по этому показателю с финном Теему Селянне.

Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом и серебряным призером Игр в составе сборной СССР. Также в его активе восемь золотых медалей чемпионатов мира.

О Зале хоккейной славы

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек. В Зал хоккейной славы могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других персон, принимающих участие в развитии хоккея.

Выборы в Зал хоккейной славы в Торонто не проводились в 2021 году. Такое решение было принято из-за переноса церемонии включения 2020 года на ноябрь 2021 года. В Зал хоккейной славы были включены игроки Джером Игинла, Мариан Госса, Кевин Лоу, Даг Уилсон и хоккеистка Ким Сен-Пьер, а также менеджер Кен Холланд.

Из россиян в Зал хоккейной славы включены Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов.