IBU не будет требовать от привитых "Спутником V" биатлонистов проходить ПЦР-тестирование

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не будет требовать от привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V" спортсменов без особой необходимости проходить ПЦР-тестирование во время соревнований, на этом могут настоять только власти принимающей страны. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В понедельник на сайте IBU появилось сообщение, на основе которого некоторые российские СМИ предположили, что от лиц, привитых вакциной, не одобренной в принимающей соревнования стране, организация будет требовать регулярно проходить ПЦР-тестирование, такое же требование будет предъявляться к невакцинированным или давно переболевшим COVID-19.

"Во избежание недоразумений IBU хотел бы разъяснить следующее: для того, чтобы спортсмены и команды могли участвовать в соревнованиях IBU, лица должны либо быть полностью вакцинированы, либо недавно перенести болезнь, либо должны регулярно проходить ПЦР-тестирование - по аналогии с прошлым сезоном, - сообщили в организации. - IBU принимает следующие вакцины для своих мероприятий: Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson), Covishield, Sinovac, "Спутник V" и любую другую вакцину, которая официально принята/одобрена в стране, в которой была создана".

"Сейчас IBU не планирует проводить дополнительное ПЦР-тестирование на каждом мероприятии для полностью вакцинированных лиц, если только национальные правила страны, принимающей мероприятие, не требуют иной или более строгой процедуры, или вакцинированный человек не контактировал с человеком, у которого был положительный результат теста, или у вакцинированного человека нет симптомов заболевания", - отметили в международной федерации.

В IBU подчеркнули, что организация не будет требовать результатов ПЦР-тестов от вакцинированных спортсменов. "Но власти стран, принимающих соревнование, могут потребовать от людей, привитых вакцинами, которые не признаны в их стране, пройти ПЦР-тестирование для въезда в страну и/или для участия в мероприятии", - заявили в международной федерации.

IBU перед началом сезона признал "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) "Спутника V" до конца 2021 года. Вакцина была зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, сейчас препарат зарегистрирован в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". До конца года международные соревнования по биатлону пройдут в Швеции, Австрии, Норвегии, Франции и Италии.