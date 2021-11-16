СМИ: российского бойца ММА Хожиева арестовали в США по обвинению в убийстве врача

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Акмал Хожиев был арестован в США по подозрению в убийстве врача из-за спора о вакцине от коронавируса. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Россиянин был задержан 7 ноября в на острове Гуам. Хожиев обвиняется в совершении тяжкого преступления первой степени с применением оружия при отягчающих обстоятельствах. Суд установил залог в размере $1 млн за освобождение Хожиева.

По словам свидетеля, между Хожиевым и доктором Мираном Рибати во время обеда в многоквартирном доме началась перепалка по поводу вакцины от коронавируса. Ссора переросла в драку, в которой спортсмен задушил Рибати, а затем ударил его в горло костью животного. После этого боец схватил нож и нанес Рибати еще несколько ударов. По информации источника, Хожиев сказал приехавшей на место преступления полиции, что именно он убил Рибати. Следующее заседание суда по делу бойца состоится 19 ноября.

Хожиеву 27 лет, на его счету четыре профессиональных поединка в смешанных единоборствах (три победы, одно поражение).