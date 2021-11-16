Клубы РПЛ рассмотрят перенос 22-го тура чемпионата ради стыковых матчей сборной России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) 22 ноября рассмотрит вопрос, связанный с переносом 22-го тура Тинькофф - РПЛ ради матчей сборной России в раунде плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц.

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По итогам отборочного турнира на чемпионат мира команда России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе Н, которое дает право на участие в играх плей-офф за выход в финальную часть турнира. Для попадания на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Игры 22-го тура РПЛ запланированы на 19-20 марта.

"Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября", - сказал Хачатурянц.