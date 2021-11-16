Клубы РПЛ рассмотрят перенос 22-го тура чемпионата ради стыковых матчей сборной России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) 22 ноября рассмотрит вопрос, связанный с переносом 22-го тура Тинькофф - РПЛ ради матчей сборной России в раунде плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц.
По итогам отборочного турнира на чемпионат мира команда России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе Н, которое дает право на участие в играх плей-офф за выход в финальную часть турнира. Для попадания на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Игры 22-го тура РПЛ запланированы на 19-20 марта.
"Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября", - сказал Хачатурянц.