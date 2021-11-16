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Фигурное катание

Горшков пожелал скорейшего восстановления Трусовой и Усачевой

По его мнению, спортсменки являются настоящими бойцами и справятся с проблемами
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков пожелал скорейшего восстановления после травм Александре Трусовой и Дарье Усачевой и выразил уверенность, что спортсменки справятся с проблемами. Об этом Горшков рассказал на пресс-конференции.

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Усачеву унесли со льда на руках после падения с двойного флипа во время разминки перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии 12 ноября. Спортсменка снялась с соревнований. Трусова пропустила Гран-при Японии из-за травмы ноги.

"Из борьбы за попадание в финал Гран-при пока выбыли Александра Трусова и Дарья Усачева, - конечно, обидно. Но впереди главные старты, и надо пожелать нашим девчонкам здоровья и скорейшего восстановления. Они настоящие бойцы и, уверен, справятся с проблемами", - сказал Горшков.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также в ее активе бронза чемпионата Европы 2020 года. Сезон-2021/22 является для Усачевой дебютным на взрослом уровне. На этапе Гран-при в США 15-летняя Усачева заняла второе место.

Финал серии Гран-при пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

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Фигурное катаниеГоршков, Александр Георгиевич
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