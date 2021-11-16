Михайлов прокомментировал включение в число претендентов на введение в Зал хоккейной славы

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов положительно отнесся к тому, что его включили в число претендентов на введение в Зал хоккейной славы в Торонто в 2022 году. Об этом он рассказал ТАСС.

Гончар, Михайлов и Могильный могут быть введены в Зал хоккейной славы в 2022 году

Ранее было объявлено о включении Михайлова в список кандидатов. Кроме него из россиян в этом списке также есть двукратный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный. Михайлов претендовал на включение в Зал славы в 2019 году.

"Я отношусь к этому положительно, но, как говорится, дышу ровно, без напряжения", - сказал Михайлов.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек. В Зал хоккейной славы могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других персон, принимающих участие в развитии хоккея.

Выборы в Зал хоккейной славы в Торонто не проводились в 2021 году. Такое решение было принято из-за переноса церемонии включения 2020 года на ноябрь 2021 года. В Зал хоккейной славы были включены игроки Джером Игинла, Мариан Госса, Кевин Лоу, Даг Уилсон и хоккеистка Ким Сен-Пьер, а также менеджер Кен Холланд.

Из россиян в Зал хоккейной славы включены Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов.