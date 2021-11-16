Горшков: японский фигурист Ханю может выступить на этапе Гран-при в Сочи

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю заявлен на этап серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Об этом журналистам рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Японец пропустил предыдущий этап Гран-при в Токио из-за травмы.

"В этапе серии в Сочи ожидается участие Юдзуру Ханю. На данный момент он заявлен на [этот] этап", - сказал Горшков.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган добавил, что японцу уже куплены билеты и сделаны визы для поездки в Сочи, окончательный состав участников соревнований станет известен в понедельник. "Сегодня мы получили информацию из Международного союза конькобежцев (ISU), что не все спортсмены смогут принять участие. Кто-то снимается по травме, кого-то ISU будет заменять, у каких-то не успевают оформить визы. Поэтому окончательный список участников мы узнаем в понедельник. У Ханю уже билеты куплены, визы получены. Мы ждем его на этапе в Сочи". - отметил Коган.

Ханю 26 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). Также на его счету две победы на чемпионатах мира.

Этап серии Гран-при в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября.