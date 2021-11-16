Коган объяснил причины переноса этапа Гран-при по фигурному катанию из Москвы в Сочи

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Одной из причин переноса этапа серии Гран-при по фигурному катанию из Москвы стала структура площадки на арене в Сочи. Об этом журналистам рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Этап Гран-при в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября. Ранее российский этап серии проходил в Москве.

"Есть вещи, которые в олимпийский сезон менять нельзя. У нас площадка размером 30 на 60 метров, много катков были переделаны в [формат] 26 на 60 метров, и мы решили, что для правильной подготовки нужно использовать стандартную площадку. Поэтому проводим соревнования в городах, которые предоставляют нам такую площадку. Остальное мы обсудим после Олимпийских игр", - сказал Коган.

Сочинский этап станет последним перед финальным этапом, который пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.