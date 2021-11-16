Состав сборной России по фигурному катанию на Игры определится после чемпионата Европы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине будет сформирован после чемпионата Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Это не секрет. Не один сезон так происходит отбор - прежде всего отбор на чемпионате России, затем чемпионат Европы. Окончательный вариант [состава] сборной будет сформирован по итогам завершившегося чемпионата Европы", - сказал Горшков.

Чемпионат России пройдет с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы состоится с 10 по 16 января в Таллине.