{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Состав сборной России по фигурному катанию на Игры определится после чемпионата Европы

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года
© AP Photo/Morry Gash

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине будет сформирован после чемпионата Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Это не секрет. Не один сезон так происходит отбор - прежде всего отбор на чемпионате России, затем чемпионат Европы. Окончательный вариант [состава] сборной будет сформирован по итогам завершившегося чемпионата Европы", - сказал Горшков.

Чемпионат России пройдет с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы состоится с 10 по 16 января в Таллине.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Футбол в России
На введение Fan ID будет потрачено более 770 млн рублей
Госдума во вторник приняла законопроект о внедрении паспорта болельщика
Читать полностью