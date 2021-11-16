Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник поддержала в первом чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Законопроектом предлагается закрепить за правительством РФ определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Вводится понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой "в целях обеспечения безопасности". Документом также регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

Fan ID - нововведение России как организатора кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

Ранее профильный комитет Госдумы по физической культуре и спорту одобрил законопроект и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило болельщикам оформлять Fan ID через портал госуслуг. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что введение Fan ID станет важной мерой, направленной на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщили ТАСС, что введение Fan ID в России на внутренних и международных соревнованиях должно начаться с футбола. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщал ТАСС, что общее собрание РПЛ также рассмотрит вопрос о введении паспорта болельщика.