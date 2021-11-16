В Министерстве спорта РФ считают, что Fan ID повысит посещаемость спортивных соревнований

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Введение паспорта болельщика должно способствовать повышению посещаемости спортивных соревнований. Об этом заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров сообщил на пленарном заседании в Госдуме.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика.

"Мы предполагаем, что введение таких мер позволит, наоборот, повысить посещение спортивных соревнований, в случае если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий", - сказал Федоров.

Паспорт болельщика использовался на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Кубке конфедераций по футболу 2017 года, чемпионате мира по футболу 2018 года и матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге в 2021 году.