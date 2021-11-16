СБР подтвердил включение Серохвостова в состав сборной России по биатлону

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Даниил Серохвостов вошел в состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

IBU не допустил российского биатлониста Поварницына до участия в первых этапах Кубка мира

Во вторник Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил Александра Поварницына до участия в Кубке мира из-за нехватки квалификационных очков. Позднее источник в сборной России сообщил ТАСС, что с высокой долей вероятности вместо Поварницына в состав будет включен Серохвостов.

"На стартовом этапе Кубка мира Александра Поварницына заменит Даниил Серохвостов. Замена произошла в связи с решением исполкома Международного союза биатлонистов, который на своем заседании в Лозанне 13-14 ноября 2021 года уточнил критерии допуска спортсменов в новом сезоне. Поварницын начнет сезон на Кубке IBU", - сказано в заявлении.

22-летний Серохвостов - победитель юниорского чемпионата мира в эстафете, в прошлом сезоне он выступал на Кубке IBU. Поварницыну 27 лет, в его активе серебряная медаль в спринтерской гонке на летнем чемпионате мира 2019 года.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно. В состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира также были включены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.