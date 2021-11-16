Госдума обсуждала с клубами внедрение паспорта болельщика

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту проводил обсуждения с клубами по вопросу введения паспорта болельщика (Fan ID). Об этом заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров сообщил на пленарном заседании в Госдуме.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика.

"Работа с мнениями клубов проводилась в том числе с участием наших коллег из комитета по спорту Госдумы, - сказал Федоров. - Что касается болельщиков, есть разные точки зрения на этот вопрос - за и против. Мы готовы взаимодействовать со всеми. Все желающие высказать свои предложения по второму чтению приветствовались, надеюсь, найдем взаимопонимание в этом непростом вопросе".

"Что касается негативного опыта в Турции и Италии, я бы не стал это так называть, есть различные критерии. Но вся концепция законопроекта направлена на повышение безопасности проведения массовых спортивных мероприятий. И направлена на то, что на спортивные мероприятия пойдут не только сообщества болельщиков, а пойдут семьи с детьми. Потому что знают, что будет спокойно, безопасно, будет уверенность за себя и своих близких", - добавил Федоров.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.