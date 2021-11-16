На введение Fan ID будет потрачено более 770 млн рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 770 млн рублей будет потрачено из федерального бюджета на введение паспорта болельщика (Fan ID). Об этом заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров сообщил на пленарном заседании в Госдуме.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика.

"На сегодняшний день федеральным бюджетом предусмотрено 773 млн рублей на адаптацию уже действующего на стадионах оборудования, оставшегося с чемпионата мира 2018 года, на адаптацию новой системы идентификации болельщиков, которую разрабатывает Минцифры, а также на дооснащение стадионов или объектов спорта, которые еще не имеют данной системы. В настоящий момент денежные средства выделены на 2021 и 2022 годы, предполагается в ближайшее время дооснастить шесть стадионов, которые уже имеют системы с чемпионата мира 2018 года, и девять стадионов оборудовать новой системой в течение 2022 года", - заявил Федоров.