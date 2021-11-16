Призер Олимпиады в Токио Башаев выступит на командном чемпионате Европы по дзюдо в Уфе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев вошел в состав сборной России на командный чемпионат Европы в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Башаев выступит в весовой категории свыше 90 кг. Также в состав российской команды вошли Денис Ярцев, Махмадбек Махмадбеков (оба - до 73 кг), Михаил Игольников, Хусен Халмурзаев (оба - до 90 кг) и Инал Тасоев (свыше 90 кг). В женских соревнованиях от России выступят Дарья Курбонмамадова, Анастасия Конкина (обе - до 57 кг), Алена Прокопенко, Дина Гизатулина (обе - до 70 кг), Анна Гущина и Дарья Владимирова (обе - свыше 70 кг).

Сборная России является действующим победителем чемпионата Европы. В финале прошлого континентального первенства, который прошел в 2019 году в Минске в рамках Европейских игр, российские дзюдоисты победили команду Португалии со счетом 4:3.

Башаеву 25 лет, помимо олимпийской бронзы на его его счету также серебро чемпионата мира. На чемпионатах Европы он становился золотым и серебряным медалистом.

Командный чемпионат Европы в Уфе пройдет 27 ноября.