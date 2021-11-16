Бербатов: суд приостановил регистрацию Михайлова президентом футбольного союза Болгарии

СОФИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Административный суд Софии приостановил регистрацию Борислава Михайлова президентом Болгарского футбольного союза (БФС) по причине возможных нарушений в процедуре голосования во время выборов на эту должность. Решение суда опубликовал в своем Facebook Димитар Бербатов, основной оппонент Михайлова на выборах и лучший бомбардир сборной Болгарии.

Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение недели.

Ранее в суд поступила жалоба футбольного клуба "Балкан" на то, что организаторы конгресса БФС без оснований не допустили на форум официального представителя клуба. 9 ноября БФС на своем сайте опубликовал заявление, в котором выступил категорически против "широко распространенных претензий о недопущении делегата футбольного клуба "Балкан" к участию во внеочередном съезде БФС" и призвал всех недовольных уважать результаты выборов, а не использовать "нездоровые управленческие амбиции для дестабилизации болгарского футбола".

Внеочередной конгресс БФС прошел 12 октября, его делегаты в пятый раз переизбрали Михайлова на пост президента организации. За Михайлова проголосовал 241 делегат, Бербатов получил 230 голосов.

Внеочередной конгресс БФС состоялся по решению софийского суда, поддержавшего жалобу Бербатова на решение исполкома организации, который ранее отказал в созыве внеочередного конгресса и проведении выборов президента. Решение конгресса Бербатов не признал, так как для победы на выборах Михайлов должен был получить 242 голоса от числа зарегистрированных делегатов, которых было 483. И сообщил, что будет оспаривать итоги голосования в суде.