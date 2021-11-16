Первый заместитель губернатора Свердловской области проинспектировал объекты Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков проинспектировал основные стройки объектов к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Работа идет в соответствии с графиком, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Особое внимание сейчас к строительству новых объектов. Сегодня я проверяю текущий статус всех строек, вместе с подрядчиками мы определяем, какие направления необходимо усилить. Все вопросы рабочие, понятные", - цитирует департамент Шмыкова.

Шмыков осмотрел строящееся здание Дворца дзюдо, работы по которому выполнены на 25%. Объект планируется сдать в следующем году. Также замгубернатора осмотрел детскую академию тенниса, в которой уже занимаются спортсмены разных возрастов и уровней подготовленности.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.