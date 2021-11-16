Футбольный клуб "Уфа" в скором времени подпишет соглашение с новым спонсором

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Документы о финансировании футбольного клуба "Уфа" новым спонсором будут подписаны в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

В сентябре глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о появлении базового спонсора у выступающего в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольного клуба "Уфа".

"У нас есть предварительные договоренности о том, кто будет финансировать футбольный клуб "Уфа", и мы надеемся, что в ближайшие если не дни, то недели эти предварительные договоренности доведем до той стадии, когда это от слов превратится в документы и в последующем - в финансирование", - сказал Назаров.

На вопрос об объеме годового финансирования Назаров ответил, что речь идет о "достаточно существенных цифрах". По его словам, новым спонсором должна стать крупная компания федерального уровня, которая работает в регионе. Ее название Назаров не уточнил.

После 14 туров чемпионата России "Уфа" набрала 14 очков и занимает 12-е место. Следующий матч клуб проведет на выезде с "Ростовом" 21 ноября.