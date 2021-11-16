МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Выходец из Дагестана Юсуп Абдусаламов назначен главным тренером сборной Румынии по вольной борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Дагестана.

"Юсуп Абдусаламов стал главным тренером сборной Румынии по вольной борьбе. Контракт тренера с национальной командой рассчитан на восемь лет", - говорится в сообщении.

С 2013 года специалист работал со сборной Польши, с которой провел два олимпийских цикла. За это время польские спортсмены выиграли на чемпионатах мира и Европы 27 медалей, участвовали в Олимпийских играх.

Абдусаламову 44 года, он трижды в составе сборной Таджикистана участвовал в Олимпийских играх. В 2008 году он завоевал серебряную олимпийскую медаль в весовой категории до 84 кг. В его послужном списке также значатся второе место на чемпионате мира (2007) и победа на чемпионате Азии (2003).