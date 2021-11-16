Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира и обеспечил себе второе место рейтинга ATP

ТАСС, 16 ноября. Россиянин Даниил Медведев обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и гарантировано закончит сезон в статусе второй ракетки мира. Соревнования проходят в итальянском Турине.

Медведев вышел в полуфинал с первого места в группе после снятия итальянца Маттео Берреттини, которого заменит его соотечественник Янник Синнер. В понедельник Берреттини получил травму в матче с представителем Германии Александром Зверевым и не смог продолжить игру. Медведев одержал две победы в стартовых матчах турнира, переиграв поляка Хуберта Хуркача и Зверева. Таким образом Синнер может сравняться с Медведевым по количеству побед, но уступит россиянину по количеству проведенных матчей.

Выход в полуфинал Итогового турнира позволит Медведеву закончить год на втором месте рейтинга ATP. Зверев, занимающий третью строчку, уже не сможет обогнать россиянина. Для Медведева это наивысшая позиция в карьере, в 2020 году россиянин закончил сезон на четвертом месте.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе и победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.

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