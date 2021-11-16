Терюшков: футбольный клуб "Химки" объявит имя нового главного тренера 19 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявит имя нового главного тренера команды 19 ноября. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

25 октября пост главного тренера подмосковной команды покинул Игорь Черевченко, который возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Ющенко. Ранее Терюшков сообщил ТАСС, что "Химки" объявят о назначении нового тренера до 20 ноября.

"Плюс-минус к пятнице мы должны определиться, все в наших руках, сейчас исполняющий обязанности Ющенко, ему полностью доверяем. Также остались при варианте с российским тренером, иностранных специалистов не рассматриваем. Есть кандидаты, но до пятницы уже точно определимся с выбором", - сказал Терюшков.

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков в 14 матчах. В следующем туре подмосковный клуб в гостях сыграет с московским ЦСКА 21 ноября.