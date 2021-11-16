"Локомотив-Кубань" потерпел первое поражение в баскетбольном Еврокубке

ТАСС, 16 ноября. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" из Краснодара со счетом 85:88 уступил турецкому "Тюрк Телекому" в пятом туре Еврокубка. Встреча прошла в Анкаре.

Самым результативным игроком матча стал Аарон Харрисон из "Тюрка", набравший 28 очков. В составе краснодарцев больше всех очков на счету Джонатана Мотли (25).

"Локомотив-Кубань" одержал четыре победы в пяти матчах в текущем сезоне Еврокубка и возглавляет турнирную таблицу группы А. "Тюрк" одержал три победы в пяти встречах и располагается на пятом месте.

"Локомотив-Кубань" 5 декабря в матче Единой лиги ВТБ дома сыграет с московским ЦСКА, а 8 декабря в шестом туре Еврокубка дома примет итальянский "Тренто".

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. "Локомотив-Кубань" становился победителем соревнования в сезоне-2012/13 и финалистом в сезоне-2017/18. В прошлом розыгрыше до финала дошел казанский УНИКС, в текущем сезоне "Локомотив-Кубань" - единственный представитель России в турнире.