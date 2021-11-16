Российские шахматисты сыграли вничью со сборной Азербайджана на чемпионате Европы

ТАСС, 16 ноября. Сборная России по шахматам сыграла вничью с командой Азербайджана в матче пятого тура командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Словении.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с Шахрияром Мамедяровым, Даниил Дубов белыми - с Теймуром Раджабовым, Кирилл Алексеенко черными - с Рауфом Мамедовым, Андрей Есипенко белыми - с Гадиром Гусейновым. Ранее сборная России победила греков, чехов и поляков и сыграла вничью с испанцами.

В женском турнире сборная России со счетом 2,5:1,5 победила команду Италии. Екатерина Лагно и Полина Шувалова белыми фигурами победили Марину Брунелло и Елену Седину соответственно. Алина Кашлинская черными фигурами сыграла вничью с Теей Гуэчи. Валентина Гунина черными фигурами уступила Ольге Зиминой.

Командный чемпионат Европы проводится с 1957 года, женские соревнования - с 1992-го. В мужском турнире участвуют 39 команд, в женском - 31. Формат соревнований предусматривает проведение девяти туров. Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы как у мужчин, так и у женщин являются сборные СССР и России. Советская мужская команда неизменно становилась чемпионом вплоть до 1989 года, сборная России же выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах. Россиянки из проведенных 13 чемпионатов Европы выиграли шесть. Трехкратным чемпионом Европы в составе сборной России является Грищук, у женщин столько же раз побеждала Александра Горячкина.