Квартальнов отметил значимость своей 500-й победы в КХЛ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главный тренер казанского "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов отметил высокую значимость своей 500-й победы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник "Ак Барс" обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0. Квартальнов первым среди тренеров достиг отметки 500 побед в КХЛ.

"Конечно, она [победа] что-то значит, но хотелось бы еще других побед, - сказал Квартальнов. - Оборона, меньшинство, вратарь сыграли здорово. Начало у нас не удалось, [вратарь] Тимур [Билялов] держал нас в игре. Здорово, что сработало меньшинство".

Билялов вызывался в сборную России на Кубок Карьяла, но перед турниром был заменен. "Это где-то со здоровьем связано, есть и другие моменты", - отметил Квартальнов.

Также главный тренер "Ак Барса" отметил игру на Евротуре нападающих команды Артема Галимова и Дмитрия Воронкова. "Тяжелая первая игра, потом они вкатились. Были лидерами команды", - подчеркнул он.