Стали известны все возможные соперники сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира

ТАСС, 17 ноября. Определились все возможные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Групповой этап отборочного турнира в Европе завершился в ночь на среду.

Сборная Нидерландов по футболу вышла на чемпионат мира 2022 года

В раунде плей-офф сборная России может встретиться с командами Северной Македонии, Португалии, Швеции, Италии, Уэльса, Чехии, Шотландии, Польши, Австрии, Турции. Также в раунде плей-офф сыграет сборная Украины, но она не встретится с командой России по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

12 команд распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Российская сборная окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома, также сеяными будут сборные Италии, Португалии, Шотландии, Швеции и Уэльса. В число несеяных вошли команды Турции, Польши, Северной Македонии, Чехии, Австрии и Украины. Во втором раунде плей-офф шесть сборных определят трех участников финальной части чемпионата мира. В полуфинале российские футболисты могут встретиться с командами Австрии, Чехии, Северной Македонии, Польши или Турции.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта 2022 года, финальные - 28-29 марта.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Англии, Дании и Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

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