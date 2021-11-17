На пути могут встать чемпионы. Потенциальные соперники сборной России в раунде плей-офф ЧМ

Сборная России по футболу не смогла напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года. Подопечным Валерия Карпина предстоит путь в финальную часть турнира через стыковые матчи, так как команда заняла второе место в своей группе. Три дополнительные путевки на мировое первенство будут разыграны среди 12 команд: десяти сборных, занявших вторые места по итогам групповой стадии отбора, и двух команд, ставших первыми в Лиге наций, но не попавших на чемпионат мира или в стыковые игры. Для того чтобы завоевать путевку в Катар, сборной России нужно обыграть двух соперников.

Помимо сборной России за три путевки на чемпионат мира будут бороться команды Португалии, Италии, Уэльса, Шотландии, Швеции, Турции, Польши, Северной Македонии, Украины, Австрии и Чехии. При этом россияне и украинцы по решению исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будут разведены при жеребьевке, которая состоится 26 ноября в Цюрихе. На мировое первенство напрямую вышли команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Англии, Дании и Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

Сборная России вошла в число шести сеяных команд. Эти сборные проведут полуфинал плей-офф за право сыграть на мировом первенстве дома. Хозяева полей в финалах будут определены жребием. Игры пройдут следующей весной: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

ТАСС представляет потенциальных соперников сборной России на первом и втором этапах раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Потенциальные соперники сборной России по полуфиналу раунда плей-офф