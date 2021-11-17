На пути могут встать чемпионы. Потенциальные соперники сборной России в раунде плей-офф ЧМ

Сборная России по футболу не смогла напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года. Подопечным Валерия Карпина предстоит путь в финальную часть турнира через стыковые матчи, так как команда заняла второе место в своей группе. Три дополнительные путевки на мировое первенство будут разыграны среди 12 команд: десяти сборных, занявших вторые места по итогам групповой стадии отбора, и двух команд, ставших первыми в Лиге наций, но не попавших на чемпионат мира или в стыковые игры. Для того чтобы завоевать путевку в Катар, сборной России нужно обыграть двух соперников.
Помимо сборной России за три путевки на чемпионат мира будут бороться команды Португалии, Италии, Уэльса, Шотландии, Швеции, Турции, Польши, Северной Македонии, Украины, Австрии и Чехии. При этом россияне и украинцы по решению исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будут разведены при жеребьевке, которая состоится 26 ноября в Цюрихе. На мировое первенство напрямую вышли команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Англии, Дании и Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.
Сборная России вошла в число шести сеяных команд. Эти сборные проведут полуфинал плей-офф за право сыграть на мировом первенстве дома. Хозяева полей в финалах будут определены жребием. Игры пройдут следующей весной: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
ТАСС представляет потенциальных соперников сборной России на первом и втором этапах раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.
Потенциальные соперники сборной России по полуфиналу раунда плей-офф
Сборная Турции
Лучший результат: чемпионат мира (2002, третье место), чемпионат Европы ( 2008, третье место).
Выступление на последних крупных турнирах: чемпионат Европы — 2020 (групповой этап), чемпионат мира — 2018 (не прошла квалификацию).
Лидеры: Бурак Йылмаз (девять матчей, пять голов, три результативные передачи*), Хакан Чалхоноглу (десять матчей, три гола и пять результативных передач), Халил Дервишоглу (пять матчей, три гола и одна результативная передача).
Главный тренер: Штефан Кунц (Германия, 59 лет).
История встреч со сборной России:
- 15.11.2020 — групповой этап Лиги наций — 3:2 (Кенан Караман, 26; Дженгиз Ундер, 32; Дженк Тосун, 52, с пенальти — Денис Черышев, 11; Далер Кузяев, 57).
- 11.10.2020 — групповой этап Лиги наций — 1:1 (Алексей Миранчук, 28 — Кенан Караман, 62).
- 14.10.2018 — групповой этап Лиги наций — 0:2 (Роман Нойштедтер, 20; Денис Черышев, 78).
- 07.09.2018 — групповой этап Лиги наций — 1:2 (Сердар Азиз, 41 — Денис Черышев, 13; Артем Дзюба, 49).
- 05.06.2018 — товарищеский матч — 1:1 (Александр Самедов, 35 — Юнус Малли, 60).
- 31.08.2016 — товарищеский матч — 0:0.
- 22.04.1998 — товарищеский матч — 0:1 (Владимир Бесчастных, 80).
- 20.04.1994 — товарищеский матч — 0:1 (Дмитрий Радченко, 10).
* Здесь и далее статистика в отборе на чемпионат мира — 2022.
Сборная Польши
Лучший результат: чемпионат мира (1974, 1982, третье место), чемпионат Европы (2016, 1/4 финала).
Выступление на последних крупных турнирах: чемпионат Европы — 2020 (групповой этап), чемпионат мира — 2018 (групповой этап).
Лидеры: Роберт Левандовский (восемь матчей, восемь голов и четыре результативные передачи), Кароль Свидерский (девять матчей, пять голов и одна результативная передача), Адам Букса (пять матчей, пять голов).
Главный тренер: Паулу Соуза (Португалия, 51 год).
История встреч со сборной России:
- 01.06.2021 — товарищеский матч — 1:1 (Якуб Шверчок, 4 — Вячеслав Караваев, 21).
- 12.06.2012 — групповой этап чемпионата Европы — 1:1 (Алан Дзагоев, 37 — Якуб Блащиковский, 57).
- 22.08.2007 — товарищеский матч — 2:2 (Дмитрий Сычев, 21; Роман Павлюченко, 34 — Яцек Кшинувек, 73; Якуб Блащиковский (77).
- 27.05.1998 — товарищеский матч — 3:1 (Мирослав Тржечак, 3; Томаш Хайто, 56, 90 — Алексей Герасименко, 8).
- 02.06.1996 — товарищеский матч — 0:2 (Юрий Ковтун, 21; Владимир Бесчастных, 73).
Сборная Северной Македонии
Лучший результат: чемпионат Европы (2020, групповой этап).
Выступление на последних крупных турнирах: чемпионат Европы — 2020 (групповой этап); чемпионат мира — 2018 (не прошла квалификацию).
Лидеры: Элиф Элмас (десять матчей, четыре гола и две голевых передачи); Александр Трайковский (девять матчей, четыре гола и голевая передача); Энис Барди (восемь матчей, четыре гола и две голевых передачи).
Главный тренер: Благоя Милиевский (Северная Македония, 50 лет).
История встреч со сборной России:
- 02.09.2011 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 0:1 (Игорь Семшов, 41);
- 12.10.2010 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 0:1 (Александр Кержаков, 8);
- 08.09.2007 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 0:3 (Василий Березуцкий, 6; Андрей Аршавин, 83; Александр Кержаков, 86);
- 15.11.2006 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 0:2 (Владимир Быстров, 18; Андрей Аршавин, 32).
Сборная Австрии
Лучший результат: чемпионат мира (1954, третье место).
Выступление на последних крупных турнирах: чемпионат Европы — 2020 (1/8 финала), чемпионат мира — 2018 (не прошла квалификацию).
Лидеры: Марко Арнаутович (пять матчей, пять голов, две голевых передачи); Марсель Забитцер (шесть матчей, два гола и голевая передача), Давид Алаба (девять матчей, две голевых передачи).
Главный тренер: Франко Фода (Германия, 55 лет).
История встреч со сборной России:
- 30.05.2018 — товарищеский матч — 1:0 (Алессандро Шепф, 28);
- 14.06.2015 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 1:0 (Марк Янко, 33);
- 15.11.2014 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 1:0 (Рубин Окотие, 73);
- 25.05.2004 — товарищеский матч — 0:0;
- 17.08.1994 — товарищеский матч — 0:3 (Владимир Бесчастных, 42; Юрий Никифоров, 52; Игорь Симутенков, 82, с пенальти).
Сборная Чехии
Лучший результат: чемпионат мира (1934 и 1962, финал), чемпионат Европы (1976, титул).
Выступление на последних турнирах: чемпионат Европы (2020, 1/4 финала), чемпионат мира (2018, не прошла квалификацию).
Лидеры: Томаш Соучек (семь матчей, три гола), Патрик Шик (четыре матча, два гола и три голевых передачи), Антонин Барак (шесть матчей, два гола).
Тренер: Ярослав Шилгавый (Чехия, 60 лет).
История встреч со сборной России:
- 10.09.2018 — товарищеский матч — 1:5 (Томаш Соучек, 74 — Алексей Ионов, 8, 29, с пенальти; Антон Заболотный, 24; Александр Ерохин, 79; Дмитрий Полоз, 83);
- 01.06.2016 — товарищеский матч — 2:1 (Томаш Росицкий, 49; Томаш Нецид, 90 — Александр Кокорин, 6);
- 08.06.2012 — групповой этап чемпионата Европы — 1:4 (Вацлав Пиларж, 52 — Алан Дзагоев, 15, 79; Роман Широков, 24; Роман Павлюченко, 82);
- 19.06.1996 — групповой этап чемпионата Европы — 3:3 (Ян Сухопарек, 6; Павел Кука, 19; Владимир Шмицер, 89 — Александр Мостовой, 49; Омари Тетрадзе, 54; Владимир Бесчастных, 84).
Потенциальные соперники сборной России по финалу раунда плей-офф
Сборная Италии
Титулы: чемпион мира (1934, 1938, 1982, 2006), чемпион Европы (1968, 2020).
Выступление на последних крупных турнирах: чемпионат Европы — 2020 (чемпион), чемпионат мира — 2018 (не прошла квалификацию).
Лидеры: Чиро Иммобиле (пять матчей, два гола), Джованни Ди Лоренцо (пять матчей, два гола), Мойзе Кин (один матч, два гола).
Главный тренер: Роберто Манчини (Италия, 56 лет).
История встреч со сборной России:
- 01.06.2012 — товарищеский матч — 0:3 (Александр Кержаков, 60; Роман Широков, 75, 89).
- 09.02.2005 — товарищеский матч — 2:0 (Альберто Джилардино, 56; Симоне Бароне, 62).
- 15.11.1997 — отборочный турнир к чемпионату мира — 1:0 (Пьерлуиджи Казираги, 53).
- 29.10.1997 — отборочный турнир к чемпионату мира — 1:1 (Фабио Каннаваро, 52 — Кристиан Вьери, 50, автогол).
- 11.06.1996 — групповой этап чемпионата Европы — 2:1 (Пьерлуиджи Казираги, 5, 52 — Илья Цымбаларь, 21).
Сборная Португалии
Титулы: чемпион Европы (2016), победитель Лиги наций (2018/2019).
Выступление на последних крупных турнирах: чемпионат Европы — 2020 (1/8 финала), чемпионат мира — 2018 (1/8 финала).
Лидеры: Криштиану Роналду (семь матчей, шесть голов), Диогу Жота (пять матчей, четыре гола и голевая передача); Бруну Фернандеш (семь матчей, гол и две голевых передачи).
Главный тренер: Фернанду Сантуш (Португалия, 67 лет).
История встреч со сборной России:
- 21.06.2017 — групповой этап Кубка конфедераций — 1:0 (Криштиану Роналду, 8);
- 14.11.2015 — товарищеский матч — 0:1 (Роман Широков, 89);
- 07.06.2013 — отборочный турнир к чемпионату мира — 1:0 (Элдер Поштига, 9);
- 12.10.2012 — отборочный турнир к чемпионату мира — 0:1 (Александр Кержаков, 6);
- 07.09.2005 — отборочный турнир к чемпионату мира — 0:0;
- 13.10.2004 — отборочный турнир к чемпионату мира — 7:1 (Педру Паулета, 24; Криштиану Роналду, 37, 68; Деку, 43; Симау Саброза, 81; Пети, 89, 90 — Андрей Аршавин, 79);
- 16.06.2004 — групповой этап чемпионата Европы — 2:0 (Манише, 7; Руй Кошта, 89).
Сборная Уэльса
Лучший результат: чемпионат мира (1958, 1/4 финала), чемпионат Европы (2016, третье место).
Выступление на последних крупных турнирах: чемпионат Европы — 2020 (1/8 финала), чемпионат мира — 2018 (не прошла квалификацию).
Лидеры: Гарет Бэйл (пять матчей, три гола и три голевых передачи); Дэниэл Джеймс (семь матчей, два гола и голевая передача); Аарон Рэмси (три матча, три гола).
Тренер: Роберт Пейдж (Уэльс, 47 лет).
История встреч со сборной России:
- 20.06.2016 — групповой этап чемпионата Европы — 3:0 (Аарон Рэмси, 11; Нил Тейлор, 20; Гарет Бэйл, 67);
- 09.09.2009 — отборочный турнир к чемпионату мира — 1:3 (Джеймс Коллинз, 54 — Игорь Семшов, 36; Сергей Игнашевич, 71; Роман Павлюченко, 90+1);
- 10.09.2008 — отборочный турнир к чемпионату мира — 1:2 (Джозеф Ледли, 67 — Роман Павлюченко, 23, с пенальти; Павел Погребняк, 81);
- 19.11.2003 — второй стыковой матч за право сыграть на чемпионате Европы — 0:1 (Вадим Евсеев, 22);
- 15.11.2003 — первый стыковой матч за право сыграть на чемпионате Европы — 0:0.
Сборная Шотландии
Лучший результат: чемпионат мира (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998, групповой этап), чемпионат Европы (1992, 1996, 2020, групповой этап).
Выступление на последних крупных турнирах: чемпионат Европы — 2020 (групповой этап), чемпионат мира — 2018 (не прошла квалификацию).
Лидеры: Джон Макгинн (девять матчей, четыре гола, одна результативная передача), Линдон Дайкс (восемь матчей, четыре гола), Че Адамс (девять матчей, три гола, две результативные передачи).
Главный тренер: Стив Кларк (Шотландия, 58 лет).
История встреч со сборной России:
- 10.10.2019 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 0:4 (Артем Дзюба, 57, 70; Магомед Оздоев, 60; Александр Головин, 84).
- 06.09.2019 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 1:2 (Джон Макгинн, 11 — Артем Дзюба, 40; Стивен О'Доннелл, 59, автогол).
- 29.03.1995 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 0:0.
- 16.11.1994 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 1:1 (Скотт Бут, 20 — Дмитрий Радченко, 25).
Сборная Швеции
Лучший результат: чемпионат мира (1958, финал), чемпионат Европы (1992, третье место).
Выступление на последних турнирах: чемпионат Европы — 2020 (1/8 финала), чемпионат мира — 2018 (1/4 финала).
Лидеры: Александер Исак (восемь матчей, четыре гола), Эмиль Форсберг (восемь матчей, два гола); Виктор Линделеф (семь матчей).
Тренер: Янне Андерссон (Швеция, 59 лет).
История встреч со сборной России:
- 08.10.2020 — товарищеский матч — 2:1 (Александер Исак, 21; Маттиас Юханссон, 72 — Александр Соболев, 90+1);
- 20.11.2018 — групповой этап Лиги наций — 2:0 (Виктор Линделеф, 41; Маркус Берг, 72);
- 11.10.2018 — групповой этап Лиги наций — 0:0;
- 05.09.2015 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 0:1 (Артем Дзюба, 38);
- 09.10.2014 — отборочный турнир к чемпионату Европы — 1:1 (Александр Кокорин, 10 — Ола Тойвонен, 49);
- 18.06.2008 — групповой этап чемпионата Европы — 0:2 (Роман Павлюченко, 24; Андрей Аршавин, 50);
- 21.08.2002 — товарищеский матч — 1:1 (Александр Кержаков, 56 — Златан Ибрагимович, 90+4);
- 19.08.1998 — товарищеский матч — 1:0 (Йорген Петтерссон, 3);
- 24.06.1994 — групповой этап чемпионата мира — 3:1 (Томас Брулин, 37, с пенальти; Мартин Далин, 59, 81 — Олег Саленко, 4, с пенальти).