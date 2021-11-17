CAS не получал запроса от хоккеиста Кузнецова на сокращение дисквалификации

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал запроса от хоккеиста Евгения Кузнецова на сокращение своей дисквалификации. Об этом ТАСС сообщили в CAS.

В августе 2019 года форвард был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

"Спортивный арбитражный суд не получал такую апелляцию", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Федерация хоккея России сообщила, что занимается вопросом сокращения срока дисквалификации Кузнецова, что может позволить тому выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.