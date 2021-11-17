Дроздов: французские хоккеисты извинились перед белорусами за уход во время гимна

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Франции извинились за то, что не стали слушать белорусский гимн после матча на турнире в Словении. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Спартака" и сборной Белоруссии Иван Дроздов.

В заключительном матче Турнира четырех наций в Словении белорусы обыграли сборную Франции со счетом 6:3. Игра изобиловала многочисленными столкновениям, а после игры французы не стали слушать гимн, звучавший в честь победителей, и ушли со льда.

"Они просто уехали перед гимном, не стали на него оставаться, - сказал Дроздов. - Потом подошли игроки, капитан, принесли извинения, сказали, что были неправы. Эмоции взяли верх, так скажем", - сказал Дроздов.

Дроздов набрал шесть очков в трех матчах турнира. В штаб сборной Белоруссии входит тренер "Спартака" Константин Кольцов, который в Словении заменил на посту главного тренера белорусов приболевшего Крэйна Вудкрофта. "Немного поднабрался уверенности, получил чуть больше игрового времени. Это должно помочь", - отметил Дроздов.