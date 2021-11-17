Россиянка финишировала в первой пятерке трансатлантической регаты

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Российская яхтсменка Ирина Грачева финишировала в первой пятерке одиночной трансатлантической парусной гонки Mini Transat 2021. Об этом сообщила ТАСС бывший почетный консул России в Сан-Хуане (административный центр ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико) Анастасия Кицул.

Гонка началась во Франции в конце сентября. В ней приняли участие более 80 человек, которые предварительно прошли жесткий квалификационный отбор. В октябре они сделали остановку на острове Пальма. Конечным пунктом регаты была выбрана Гваделупа - заморская территории Франции в Атлантическом океане.

"В эти выходные на Гваделупе финишировала первая пятерка шкиперов трансатлантической регаты Mini Transat 2021, среди них россиянка Ирина Грачева", - отметила Кицул. По ее словам, Грачева пересекла океан за 15 дней, 5 часов и 41 минуту, это пятый результат на последнем этапе и итоговое четвертое место в гонке. "Все остальные в первой пятерке - французы", - уточнила Кицул.

"Я летала поздравить [Грачеву], как положено - с цветами и триколором", - рассказала бывший почетный консул. Как она пояснила, награждение победителей гонки намечено на 21 ноября, поскольку некоторые участники еще не добрались до финиша.

"Позади 4 050 морских миль (7 500 км) пути в одиночку на 6,5-метровой парусной яхте, без телефонной связи или электронного навигатора, подсказывающего курс. Последние 2 700 морских миль (5 000 км) через Атлантику - это две недели без остановки, сон урывками по 20 минут, постоянная работа с парусом, самостоятельный анализ погоды и расчет стратегии", - подчеркнула Кицул.

В последние годы Кицул является президентом общественного Российско-пуэрториканского фонда. Американское правительство лишило в 2016 году дипломатических аккредитаций 5 из 6 почетных консулов России в США в связи с тем, что взяло курс на обострение двусторонних отношений.