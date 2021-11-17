Проект многофункционального комплекса Дворца дзюдо в Екатеринбурге прошел госэкспертизу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Проектная документация многофункционального комплекса Дворца дзюдо, который является частью инфраструктуры Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, получила положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в среду в государственной информационной системе единого государственного реестра заключений.

"Результат экспертизы: положительное заключение", - говорится на сайте.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.