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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Проект многофункционального комплекса Дворца дзюдо в Екатеринбурге прошел госэкспертизу

Проект получил положительное заключение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Проектная документация многофункционального комплекса Дворца дзюдо, который является частью инфраструктуры Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, получила положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в среду в государственной информационной системе единого государственного реестра заключений.

"Результат экспертизы: положительное заключение", - говорится на сайте.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

Теги
Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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