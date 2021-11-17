Лыжники из 19 стран выступят на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле соберет 75 спортсменов из 19 стран. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов "Аист" 19-21 ноября откроется олимпийский сезон Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, - говорится в сообщении. - 75 спортсменов из 19 стран мира будут соревноваться на склонах горы Долгая. В этом году впервые за всю 43-летнюю историю Кубка мира именно Нижнему Тагилу доверена честь проведения этапа-открытия. В первую очередь это сделано из климатических и организационных соображений: именно в Свердловской области есть все возможности для качественного проведения в середине ноября престижных соревнований на снегу".

В Нижнем Тагиле снежные пушки работают на протяжении двух недель. 15 ноября был запущен трамплин К-90, 16 ноября - большой трамплин К-120.

В департаменте уточнили, что состав участников Кубка мира в этом году станет самым представительным за последние несколько лет. В Нижнем Тагиле выступят победители общего зачета Кубка мира последних пяти лет, практически все действующие чемпионы мира и триумфаторы Олимпиады-2018. Сборные Болгарии, Казахстана и Китая уже прибыли в Свердловскую область.

Посетить соревнования смогут максимум 500 зрителей в день. Кроме билета, каждому болельщику нужно будет показать действующий QR-код, подтверждающий иммунитет от коронавируса.