Этапы Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдут со зрителями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Болельщики смогут присутствовать на трибунах Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) во время первого и второго этапов Кубка России по биатлону среди мужчин и юниоров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Юграмегаспорт".

"Соревнования пройдут на открытом воздухе. На данный момент ограничений по присутствию болельщиков, желающих поддержать спортсменов во время Кубка России, нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, на данный момент не планируется проверять у болельщиков QR-коды при входе на трибуны.

Первый этап Кубка России состоится с 23 по 29 ноября, второй - с 30 ноября по 6 декабря.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было выявлено 136 заразившихся, ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 17 ноября, в Югре 86,5 тыс. человек заболели, 79,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 553 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия.

Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.