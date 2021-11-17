{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Сорокин: Fan ID будет использоваться во время финала Лиги чемпионов в Петербурге

Матч пройдет 28 мая 2022 года
Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Аналог паспорта болельщика (Fan ID) будет использоваться для облегченного въезда иностранных болельщиков в Россию на финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил руководитель организационного комитета финала турнира Алексей Сорокин.

На эту тему
Матыцин считает Fan ID важной мерой по обеспечению безопасности на спортивных мероприятиях
Матыцин считает Fan ID важной мерой по обеспечению безопасности на спортивных мероприятиях

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет использоваться система идентификации болельщиков (Fan ID), - сказал Сорокин. - Сейчас идет отработка деталей. Мы в ближайшее время поймем, в каком именно виде она будет использоваться. Но точно это станет большим подспорьем, потому что к нам пребывает достаточно большое количество болельщиков из-за рубежа".

"При покупке билетов у болельщиков двух клубов (финалистов - прим. ТАСС), безусловно, будет приоритет", - отметил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

"Газпром Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.

Теги
Сорокин, Алексей Леонидович
Лига чемпионов
Сорокин: газон "Газпром-Арены" будет соответствовать уровню финала Лиги чемпионов
Решающий матч турнира 2022 года пройдет 28 мая
Читать полностью