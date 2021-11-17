Сорокин: Fan ID будет использоваться во время финала Лиги чемпионов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Аналог паспорта болельщика (Fan ID) будет использоваться для облегченного въезда иностранных болельщиков в Россию на финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил руководитель организационного комитета финала турнира Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет использоваться система идентификации болельщиков (Fan ID), - сказал Сорокин. - Сейчас идет отработка деталей. Мы в ближайшее время поймем, в каком именно виде она будет использоваться. Но точно это станет большим подспорьем, потому что к нам пребывает достаточно большое количество болельщиков из-за рубежа".

"При покупке билетов у болельщиков двух клубов (финалистов - прим. ТАСС), безусловно, будет приоритет", - отметил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

"Газпром Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.