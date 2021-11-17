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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по сноуборду Уайлд выступит на первом этапе Кубка мира

Соревнования пройдут с 11 по 12 декабря
Виктор Уайлд Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Виктор Уайлд
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный чемпион Олимпийских игр 2014 года сноубордист Виктор Уайлд выступит на первом этапе Кубка мира в параллельном и параллельном гигантском слаломе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Ранее в интервью "Матч ТВ" Уайлд сообщил, что готов завершить карьеру.

"Он тренируется, он четвертый номер в команде, продолжает выступать. Он выступит на первом этапе Кубка мира в Банном", - сказал Тихомиров.

Первый этап Кубка мира пройдет в Банном (Республика Башкортостан) 11-12 декабря.

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