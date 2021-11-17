Почти 1,5 млрд рублей направят на дорожную сеть в микрорайоне Екатеринбурга к Универсиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней направят на дорожно-уличные объекты в новом микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, где пройдет часть мероприятий Универсиады 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании-девелопера "Форум-групп".

"Открыты торги на реализацию новых объектов улично-дорожной сети Солнечного, - говорится в сообщении. - На эти цели бюджетом предусмотрено почти 1,5 млрд рублей. Строительство будет вестись в рамках реализации государственной программы в 2022-2023 годах. До конца года администрация Екатеринбурга определит подрядчиков, которые будут реализовывать проекты. Речь идет о строительно-монтажных работах на четырех участках".

Отмечается, что будут благоустроены новая улица №8 и дублер ул. Лучистой, которые обеспечат подъезд к строящемуся Центру художественной и эстетической гимнастики, где будут проводиться мероприятия в рамках Универсиады. Улица также обеспечит подъезд к школьному комплексу на 1,2 тыс. мест и к детскому саду на 300 мест.

"Особенностью объектов является их многофункциональность: решения, заложенные в проекты, учитывают как потребность в обеспечении доступности и норм безопасности объекта Универсиады и организацию максимально эффективного парковочного пространства, так и связь с общественными пространствами", - отметили в пресс-службе.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей. Солнечный - новый жилой район в южной части Екатеринбурга на территории 362 га. До 2035 года здесь планируется построить около 2,5 млн кв. м жилья.