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Бокс

Тим Цзю победил Иноуэ и сохранил право на титул чемпиона мира по боксу

Поединок продлился 12 раундов
Тим Цзю EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS
Описание
Тим Цзю
© EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS

ТАСС, 17 ноября. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал титул чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Сиднее, он победил японца Такэси Иноуэ решением судей.

На счету 27-летнего Цзю теперь 20 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и в следующем поединке может встретиться с обладателем пояса аргентинцем Брайаном Кастаньо. Последний раз аргентинец выходил на ринг 17 июля в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя поясов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американца Джермелла Чарло. Кастаньо и Чарло не смогли выявить победителя и завершили бой вничью.

Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF, Австралии, континентальной Азии по версии WBC, временный титул чемпиона Океании по версии WBA и титул чемпиона стран Содружества.

31-летний Иноуэ потерпел второе поражение при 17 победах (10 нокаутом) и одной ничьей. До поединка он занимал седьмое место в рейтинге WBO. Японец боксировал за титул чемпиона мира WBO в 2019 году против мексиканца Хайме Мунгии, проиграв решением судей.

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