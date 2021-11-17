Коу: совет World Athletics рекомендовал продлить отстранение ВФЛА

ТАСС, 17 ноября. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий по восстановлению. Об этом на заседании конгресса World Athletics сообщил президент организации Себастьян Коу.

"В отчете рабочей группы отмечается, что с марта 2021 года ВФЛА сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, обозначенных в плане восстановления, - сказал Коу. - Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению".

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Последний раз вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпиады в Токио.