Привалова рассчитывает, что ВФЛА будет восстановлена в своих правах в ближайшем будущем

ТАСС, 17 ноября. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова надеется, что работа по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) увенчается успехом в ближайшее время. Об этом она заявила на заседании конгресса World Athletics.

"Дорогие друзья, легкая атлетика - это моя жизнь! В своей спортивной карьере я прилагала максимум усилий для достижения заветной мечты - стать олимпийской чемпионкой. Олимпийские игры в Сиднее навсегда остались в моем сердце. Сейчас я также воспринимаю и восстановление ВФЛА, для меня это цель, ради которой я также приложу все свои усилия", - сказала Привалова.

"Надеемся, что эта работа увенчается восстановлением ВФЛА в мировой легкоатлетической семье в самой ближайшей перспективе", - добавила исполняющая обязанности президента ВФЛА.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Последний раз вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпиады в Токио.