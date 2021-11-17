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Кризис в российской легкой атлетике

Привалова рассчитывает, что ВФЛА будет восстановлена в своих правах в ближайшем будущем

Организация была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова Владимир Астапкович/ТАСС
Описание
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова
© Владимир Астапкович/ТАСС

ТАСС, 17 ноября. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова надеется, что работа по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) увенчается успехом в ближайшее время. Об этом она заявила на заседании конгресса World Athletics.

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"Дорогие друзья, легкая атлетика - это моя жизнь! В своей спортивной карьере я прилагала максимум усилий для достижения заветной мечты - стать олимпийской чемпионкой. Олимпийские игры в Сиднее навсегда остались в моем сердце. Сейчас я также воспринимаю и восстановление ВФЛА, для меня это цель, ради которой я также приложу все свои усилия", - сказала Привалова.

"Надеемся, что эта работа увенчается восстановлением ВФЛА в мировой легкоатлетической семье в самой ближайшей перспективе", - добавила исполняющая обязанности президента ВФЛА.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Последний раз вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпиады в Токио.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеПривалова, Ирина Анатольевна
Кризис в российской легкой атлетике
Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
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