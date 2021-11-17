Чемпион мира по санному спорту Репилов допущен до участия в тренировках на трассе в Пекине

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира по санному спорту 2021 года Роман Репилов, сдавший подряд несколько тестов на коронавирус с отрицательным результатом, возобновил тренировки на олимпийской трассе в Пекине. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Тренировочное мероприятие, в котором принимают участие сильнейшие саночники из всех национальных команд, стартовало на олимпийской трассе Пекина 7 ноября. Сборная России из-за выявленного в начале сбора положительного теста на ковид у Павла Репилова вынуждена была с первых дней готовиться в условиях карантина в отдельности от зарубежных коллег. Павел Репилов находился в карантине почти неделю и получил возможность возобновить тренировки только 13 ноября. За день до этого положительный тест на ковид сдал старший брат Павла Роман Репилов, который сразу же был помещен в режим строжайшей изоляции.

"Сегодня команда тренировалась в полном составе. У нас все хорошо", - сказал Чудинов, отвечая на вопрос, допущен ли к тренировкам Репилов.

В состав команды России по санному спорту на сбор в Пекине вошли Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Матвей Пересторонин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Виктория Демченко, Диана Логинова, а также четыре экипажа саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, Андрей Богданов / Юрий Прохоров и Станислав Мальцев / Дмитрий Халилов.

С 20 по 21 ноября в Пекине пройдет первый этап Кубка мира по санному спорту. После его окончания все команды переедут в Сочи, где пройдут второй и третий этапы кубка.