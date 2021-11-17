{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Руне Андерсен: в российской легкой атлетике остаются люди, чуждые антидопинговой культуре

Глава рабочей группы World Athletics отметил, что ВФЛА добилась устойчивого прогресса на пути выполнения условий восстановления
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Руне Андерсен EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Руне Андерсен
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходимо продолжать бороться с людьми, которым чужда антидопинговая культура. Об этом во время конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) заявил глава рабочей группы по восстановления ВФЛА Руне Андерсен.

На эту тему
Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

В среду конгресс World Athletics проголосовал за продление отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года. В связи с санкциями российские легкоатлеты на международных соревнованиях вынуждены выступать в нейтральном статусе.

"В российской легкой атлетике все еще остались люди, которые не приняли новую антидопинговую культуру, - сказал Андерсен. - Поэтому ВФЛА еще предстоит сделать много для того, чтобы они не оказывали влияние на новое поколение спортсменов и тренеров".

"ВФЛА добилась устойчивого прогресса на пути выполнения условий восстановления в World Athletics, ключевые уже выполнены, в то время как различные показатели из плана восстановления все еще не достигнуты. Кроме того, основываясь на отчетах международных экспертов, рабочая группа считает, что эти изменения отражают новую культуру в ВФЛА, которая отвергает прошлую практику использования допинга и указывает на приверженность чистым соревнованиям", - добавил он.

Также норвежский эксперт отметил, что на вопрос восстановления ВФЛА влияет нынешний статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). "Статус РУСАДА остается вопросом, который вызывает озабоченность. В декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и выдвинуло серьезные условия восстановления, которые необходимо выполнить к декабрю 2022 года. Нам пока не совсем понятно, сколько условий было выполнено, чтобы РУСАДА смогла выполнять свою роль независимого национального антидопингового агентства. В то же время, чтобы восполнить этот пробел, ВФЛА согласилась с AIU чаще тестировать спортсменов ВФЛА за их счет", - отметил Андерсен.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
Зимние олимпийские виды спорта
Чемпион мира по санному спорту Репилов допущен до участия в тренировках на трассе в Пекине
Ранее спортсмен находился в изоляции из-за того, что его тест на коронавирус дал положительный результат
Чемпион мира по санному спорту Репилов допущен до участия в тренировках на трассе в Пекине
Читать полностью