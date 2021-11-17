Руне Андерсен: в российской легкой атлетике остаются люди, чуждые антидопинговой культуре

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходимо продолжать бороться с людьми, которым чужда антидопинговая культура. Об этом во время конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) заявил глава рабочей группы по восстановления ВФЛА Руне Андерсен.

В среду конгресс World Athletics проголосовал за продление отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года. В связи с санкциями российские легкоатлеты на международных соревнованиях вынуждены выступать в нейтральном статусе.

"В российской легкой атлетике все еще остались люди, которые не приняли новую антидопинговую культуру, - сказал Андерсен. - Поэтому ВФЛА еще предстоит сделать много для того, чтобы они не оказывали влияние на новое поколение спортсменов и тренеров".

"ВФЛА добилась устойчивого прогресса на пути выполнения условий восстановления в World Athletics, ключевые уже выполнены, в то время как различные показатели из плана восстановления все еще не достигнуты. Кроме того, основываясь на отчетах международных экспертов, рабочая группа считает, что эти изменения отражают новую культуру в ВФЛА, которая отвергает прошлую практику использования допинга и указывает на приверженность чистым соревнованиям", - добавил он.

Также норвежский эксперт отметил, что на вопрос восстановления ВФЛА влияет нынешний статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). "Статус РУСАДА остается вопросом, который вызывает озабоченность. В декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и выдвинуло серьезные условия восстановления, которые необходимо выполнить к декабрю 2022 года. Нам пока не совсем понятно, сколько условий было выполнено, чтобы РУСАДА смогла выполнять свою роль независимого национального антидопингового агентства. В то же время, чтобы восполнить этот пробел, ВФЛА согласилась с AIU чаще тестировать спортсменов ВФЛА за их счет", - отметил Андерсен.