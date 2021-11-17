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НХЛ

Мироманов уверен, что Овечкин догонит Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ

По мнению защитника "Вегаса", российский нападающий "Вашингтона" радуется любому голу как первому

ТАСС, 17 ноября. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин способен побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказал защитник команды "Вегас" Даниил Мироманов.

Овечкин с 742 заброшенными шайбами занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе Гретцки 894 шайбы. На второй позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ находится Горди Хоу (801), на третьей - Яромир Ягр (766).

"Да, он догонит. Он даже не думает сбавлять обороты. Только несколько хоккеистов в мире способны так играть, - сказал Мироманов. - Видно, что когда он забивает гол, он радуется, будто бы это первый гол. Он живет этим и одержим хоккеем. Поэтому у него такой успех".

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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