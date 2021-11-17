Мироманов уверен, что Овечкин догонит Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ

ТАСС, 17 ноября. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин способен побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказал защитник команды "Вегас" Даниил Мироманов.

Овечкин с 742 заброшенными шайбами занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе Гретцки 894 шайбы. На второй позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ находится Горди Хоу (801), на третьей - Яромир Ягр (766).

"Да, он догонит. Он даже не думает сбавлять обороты. Только несколько хоккеистов в мире способны так играть, - сказал Мироманов. - Видно, что когда он забивает гол, он радуется, будто бы это первый гол. Он живет этим и одержим хоккеем. Поэтому у него такой успех".

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.