Руне Андерсен: ВФЛА может остаться под внешним наблюдением даже после восстановления

ТАСС, 17 ноября. Рабочая группа по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) настаивает на том, чтобы ситуация в российской легкой атлетике продолжала находиться под контролем даже после восстановления членства организации в международной федерации. Об этом на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) заявил глава рабочей группы по восстановления ВФЛА Руне Андерсен.

В среду конгресс World Athletics проголосовал за продление отстранения ВФЛА, которое продолжается с ноября 2015 года. Из-за санкций российские легкоатлеты на международных соревнованиях вынуждены выступать в нейтральном статусе.

"Важно, что новое руководство ВФЛА понимает, что настоящие изменения в культуре потребуют годы, поэтому они хотят продолжать привлекать для решения этого вопроса рабочую группу и экспертов даже после восстановления, чтобы быть уверенными в том, что не произойдет отката к прошлому", - сказал Андерсен.

"Рабочая группа вдохновлена таким подходом ВФЛА, после ее восстановления это будет очень важно, поскольку это даст совету World Athletics и национальным федерациям уверенность в том, что изменения в лучшую сторону продолжатся", - подчеркнул глава рабочей группы.

Ожидается, что стороны подпишут соответствующее соглашение.