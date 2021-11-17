УЕФА частично удовлетворил апелляцию венгерской федерации на решение по закрытию трибун

ТАСС, 17 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил количество домашних матчей без зрителей для сборной Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В июле УЕФА вынес решение, согласно которому венгерская команда должна была провести три домашние игры под эгидой организации без зрителей, один из которых - условно с испытательным сроком в два года. Такое решение было принято по причине проявления расизма болельщиками команды на трибунах во время чемпионата Европы. Венгерская федерация футбола подала апелляцию на данное решение УЕФА, и он ее частично удовлетворил. По новому решению, сборная Венгрии проведет две домашние игры без зрителей, одну - условно.

Также венгерская федерация должна выплатить УЕФА штраф в размере €100 тыс. и вывесить баннер с надписью #EqualGame" и логотипом УЕФА.