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Сборные по футболу

УЕФА частично удовлетворил апелляцию венгерской федерации на решение по закрытию трибун

Команда проведет две домашние игры без зрителей, одну - условно

ТАСС, 17 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил количество домашних матчей без зрителей для сборной Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В июле УЕФА вынес решение, согласно которому венгерская команда должна была провести три домашние игры под эгидой организации без зрителей, один из которых - условно с испытательным сроком в два года. Такое решение было принято по причине проявления расизма болельщиками команды на трибунах во время чемпионата Европы. Венгерская федерация футбола подала апелляцию на данное решение УЕФА, и он ее частично удовлетворил. По новому решению, сборная Венгрии проведет две домашние игры без зрителей, одну - условно.

Также венгерская федерация должна выплатить УЕФА штраф в размере €100 тыс. и вывесить баннер с надписью #EqualGame" и логотипом УЕФА.

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