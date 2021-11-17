Тарпищев ожидает российский полуфинал на Итоговом турнире ATP

Во вторник Медведев вышел в полуфинал с первого места в группе, где также выступают представитель Германии Александр Зверев, поляк Хуберт Хуркач и итальянец Янник Синнер. В другой группе выход в плей-офф обеспечил серб Новак Джокович, второе место занимает Рублев, за ним следуют британец Кэмерон Норри и норвежец Каспер Рууд. В среду Джокович обыграл Рублева со счетом 6:3, 6:2. В первой встрече Рублев победил Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4), позднее грек снялся с турнира.

"У Рублева хорошие шансы попасть в плей-офф со второго места, и тогда очень вероятен русский полуфинал, - сказал Тарпищев. - В сегодняшней игре Джокович оказался искуснее. Рублев подавал хуже, чем в первой своей встрече, дал возможность Новаку играть на высокой скорости по всему корту. Если бы подачу держал, были бы шансы".

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз, действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.