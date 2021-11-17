Российским легкоатлетам опять не вернули флаг. Отстранение продлится больше шести лет

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В который раз - сказать уже сложно, цифра точно подбирается к третьему десятку. Но на высшем уровне - решением конгресса World Athletics - российская легкая атлетика подвергалась санкциям только трижды. На этот раз практически в шестую годовщину отстранения ВФЛА - ее членство было приостановлено 13 ноября 2015 года на фоне крупного допингового скандала.

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С тех пор руководство ВФЛА сменилось пять раз, а в международной федерации изменилось название - до 2019 года World Athletics называлась IAAF. Неизменным оставался только статус ВФЛА. Все могло поменяться в прошлом году, но не в лучшую сторону: допинговое дело прыгуна в высоту Данила Лысенко, к которому оказалось причастно бывшее руководство национальной федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным, чуть не довело ситуацию до полного исключения ВФЛА из международной семьи. В итоге ситуацию удалось выправить, не без штрафа в $5 млн. Серьезных имиджевых просчетов и диких решений со стороны российской стороны за шесть лет было столько, что в международной федерации, видимо, уже ничему не удивляются. ВФЛА так глубоко погрязла в кризисе, что обреченными на неудачу становятся чуть ли не все попытки исправить ситуацию. Избранный в феврале 2020 года главой ВФЛА Евгений Юрченко не проработал на посту и полугода, его преемник Петр Иванов оставил должность меньше, чем через три месяца - в статусе госслужащего он попал под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые будут действовать до декабря 2022 года. Возможно, после он вернется. Вновь неловко Пока федерацию вверили Ирине Приваловой. Судя по сценарию конгресса World Athletics, команда олимпийской чемпионки Сиднея сумела наладить продуктивное сотрудничество с международной федерацией и рабочей группой по восстановлению ВФЛА, которую возглавляет норвежец Руне Андерсен. И это самое логичное в нынешней ситуации - с позиции силы ВФЛА говорить сейчас не может, очередного конфликта World Athletics может уже и не простить. Во время своего выступления Привалова не стала препятствовать намерению World Athletics продлить отстранение. В заготовленной речи она так и сказала: "В своей спортивной карьере я прилагала максимум усилий для достижения заветной мечты - стать олимпийской чемпионкой. Олимпийские игры в Сиднее навсегда остались в моем сердце. Сейчас я также воспринимаю и восстановление ВФЛА, для меня это цель, ради которой я также приложу все свои усилия. Надеемся, что эта работа увенчается восстановлением ВФЛА в мировой легкоатлетической семье в самой ближайшей перспективе".

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Сказать это она сумела только со второй попытки. Похоже, над российской легкой атлетикой висит такое сильное проклятие, что пройти все гладко не могло: конгресс, проходивший в режиме онлайн-конференции, должен был начаться с российского вопроса, однако в итоге его перенесли на час - во время выступления Приваловой возникли проблемы со связью, так что за руководство российской легкой атлетики вновь пришлось покраснеть. Результат голосования конгресса по российскому вопросу оказался ожидаемым - 126 делегатов поддержали рекомендацию Андерсена и совета World Athletics во главе с президентом организации Себастьяном Коу. Против выступили только 18 национальных федераций. "В отчете рабочей группы отмечается, что с марта 2021 года ВФЛА сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, обозначенных в плане восстановления, - сказал Коу. - Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению". Восстановление затягивается Во время выступления Андерсен отметил позитивные шаги в вопросе восстановления ВФЛА, однако подчеркнул, что не по всем пунктам российская сторона добилась показателей, обозначенных в плане восстановления членства организации. При этом он не стал скрывать, что одним из важных является нынешний статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который в декабре прошлого года был лишен соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Основываясь на этом, можно предположить, что World Athletics будет затягивать с вопросом восстановления ВФЛА как минимум до декабря 2022 года - раньше этого срока РУСАДА в правах восстановлено не будет. И формально для этого основания есть: по словам того же Андерсена, в российской легкой атлетике еще не все смирились с тем, что нужно следовать антидопинговой культуре, которую исповедует World Athletics. "В российской легкой атлетике все еще остались люди, которые не приняли новую антидопинговую культуру, - сказал Андерсен. - Поэтому ВФЛА еще предстоит сделать много для того, чтобы они не оказывали влияние на новое поколение спортсменов и тренеров".

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