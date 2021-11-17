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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге

Петербургский клуб обыграл германскую "Альбу" со счетом 75:66
Главный тренер "Зенита" Хавьер Паскуаль Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Хавьер Паскуаль
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 17 ноября. Петербургский "Зенит" победил германскую "Альбу" со счетом 75:66 в матче десятого тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал защитник Джордан Лойд, набравший 25 очков. У "Альбы" больше всех очков на счету Маркуса Эрикссона (20).

"Зенит" одержал четвертую победу в Евролиге подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе семь побед и три поражения. "Альба" находится на 16-й позиции с тремя победами и шестью поражениями. Следующий матч в Евролиге "Зенит" проведет 19 ноября дома против "Милана", а "Альба" в этот же день сыграет в гостях с российским УНИКСом.

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