Уроженец Дагестана Мокаев подписал контракт с UFC

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, выступающий за Великобританию, подписал контракт с Абсолютным бойцовский чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Мокаев стал бойцом UFC", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что дебют бойца состоится в 2022 году.

Мокаев является уроженцем Буйнакска. Он переехал в Манчестер в 12 лет. Мокаев является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей. Всего на счету 21-летнего бойца шесть побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Менеджером Мокаева является Оди Аттар, который ведет дела ирландского бойца Конора Макгрегора.