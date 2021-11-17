Тарпищев прокомментировал возможное участие Карацева в Итоговом турнире ATP

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возможное участие россиянина Аслана Карацева в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не пойдет на пользу сборной России, но для него лично будет полезным. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник стало известно, что грек Стефанос Циципас не сможет продолжить участие в Итоговом турнире из-за травмы правого локтя. Позже СМИ сообщили, что поляк Хуберт Хуркач не появился на сегодняшней тренировке и, в случае его отказа от участия, в Турине выступит Карацев.

"Понятно, что от участия наших теннисистов в турнире страдает сборная, и ясно уже, что Кубок Дэвиса, который начинается сразу после Итогового [турнира], будем играть с листа, - сказал Тарпищев. - Но если все так сложится и Аслан сыграет в Турине, это для него будет хорошо. Понятно, что из группы он не выходит, но само выступление будет полезно для уверенности и практики".