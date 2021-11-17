"Куньлунь Ред Стар" проиграл "Авангарду" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 17 ноября. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 1:4 проиграл омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи", где домашние матчи проводит "Куньлунь", на игре присутствовали 432 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Оливер Каски (27-я минута), Никита Сошников (49), Павел Дедунов (57) и Арсений Грицюк (59). У проигравших отличился Джейк Челиос (49).

На 22-й минуте матча заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Николай Прохоркин. Однако взятие ворот не было засчитано из-за блокировки вратаря. Форвард омской команды Сергей Толчинский провел первый матч после травмы, хоккеист отметился двумя результативными передачами. В последний раз до этой встречи он выходил на лед 16 октября в матче с новосибирской "Сибирью".

В конце сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал агентству AFP, что федерация сомневается в целесообразности выступления мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF вместе с Китайской хоккейной ассоциацией сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей "Куньлунь Ред Стар" - с хабаровским "Амуром" (4:5 ОТ) и "Авангардом". Решение о допуске сборной Китая до Игр может быть принято в конце ноября.

"Куньлунь Ред Стар" потерпел четвертое поражение подряд. Клуб занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 17 очков после 29 игр. "Авангард" с 35 очками после 29 матчей располагается на пятой строчке.

В следующем матче "Куньлунь Ред Стар" на выезде сыграет с подольским "Витязем" 20 ноября, "Авангард" на домашней площадке встретится с "Металлургом" из Магнитогорска 19 ноября.