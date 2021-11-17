Тренер ЦСКА Федоров объяснил выход четвертого полевого игрока в овертайме матча с "Динамо"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал решение выпустить четвертого полевого игрока в овертайме матча Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо" спонтанным. Об этом он рассказал журналистам.

ЦСКА уступил по буллитам в матче с "Динамо", основное время и овертайм завершились со счетом 2:2.

"Решение в какой-то степени было спонтанным, но мы его проговаривали в тренерском штабе с Евгением Корешковым, - сказал Федоров. - У Евгения в "Барысе" были хорошие игроки-иностранцы, они выходили и забивали при таком положении, мне понравился его опыт. В какой-то степени хотелось выиграть и реабилитироваться за второй период. Хотели выиграть, парням дать определенный импульс".

Главный тренер ЦСКА не исключил, что такой прием может стать трендом в лиге. "Над этим, наверное, надо поработать. Сегодня был плюс-минус пробный вариант, и в какой-то мере это может стать оружием. Кто выиграет вбрасывание "три на три", тот может владеть ситуацией", - отметил он.

"Мы немного упустили ритм второго периода, было много поперечных передач, не совсем правильно провели небольшой отрезок второго периода, и игра нарушилась. Кроме этого отрезка, определенные задачи команда выполнила", - добавил он.

Федоров рассказал о состоянии защитника Виктор Сведберга, пропустившего два матча подряд. "У Виктора, к сожалению, какой-то вирус, температура. Думаю, в течение двух-трех дней ему будет получше", - отметил он.